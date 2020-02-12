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今日 10:24 港股直擊 即巿股評

恒指反覆升170點 當災股回勇

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市場對新型肺炎疫情憂慮未有加深，隔晚美股三大指數均創出歷史新高，收市個別發展。港股昨日急彈逾三百點後，今早重上俗稱「牛熊分界」的250天線呈爭持。

恒指高開133點，報27717，重上250天線(約27687)之上，隨即升幅收窄，曾僅升30點，報27614點，最新重拾升勢。截至10時18分，恒指升170點，報27754。

國企指數最新升48點，報10856。

人行暫停逆回購，內地股市早段窄幅走，上證指數早段向下，最新倒升報2903，微升1點。

騰訊(00700)升0.7%，報412元。摩通最新把騰訊目標價由415元上調近兩成八至530元，維持「增持」評級。

友邦(01299)高開1.2%，現升0.9%，報80.85元，暫為表現較好之重磅藍籌。

創科(00669)升3.9%，暫為表現最好藍籌。

阿里(09988)今日派季績，股價輕微低開0.2元，報212元。

內地新冠肺炎病例進一步回落，濠賭股跑出，銀娛(00027)抽升4.1%；金沙(01928)升3%。另外，美團(03690)升3.2%；李寧(02331)升3.4%；周大福(01929)升近2%。

那邊廂，抗疫概念股回落，港視(01137)先舊後新配售9000萬股，配售價每股5.15元，較昨日收市價折讓14.3%，今早配股上板，股價最新插逾12%。759阿信屋母公司CEC國際(00759)挫近8%。

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