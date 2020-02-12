港股直擊 即巿股評

香港電視(01137)折讓一成四配股，今早大手上板，股價應聲大跌，但仍守配股價5.15元，最低見過5.23元，插13%，新造5.35元，仍瀉10.9%，成交金額5.95億元。

集團以先舊後新方式配售9000萬股，每股作價5.15元，比上日收市價6.01元，折讓14.3%，集資4.635億元，淨額4.53億元，擬用作擴展電子商貿、有關業務及一般營運資金。

交易完成後，大股東兼副主席王維基持股由43.26%，攤薄至38.98%。

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