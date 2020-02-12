港股直擊 即巿股評

內地新冠肺炎新增病例按日進一步回落，整體疫情憂慮未加深下，加上憧憬內地繼續有措施支持經濟，恒指短期仍將挑戰250天平均線阻力。

市場對新型肺炎疫情憂慮未有加深，美股三大主要指數均創出歷史新高，惟收市個別發展。道指早段創出29415點的歷史新高，最多升138點，收市倒跌不足1點報29276點；納指創出9714點的歷史新高，收報9638點，升10點或0.11%；標普500指數亦創歷史新高，收報3357點，升5點或0.17%。亞馬遜股價續創新高，收報2150.8美元，升0.8%。

聯儲局主席鮑威爾稱，聯儲會正密切關注冠狀病毒疫情，經濟前景仍面臨風險。

新冠肺炎疫情持續，繼亞馬遜(Amazon)及索尼(Sony)等巨頭，晶片商英特爾(Intel)也決定，取消參加在西班牙巴塞隆拿舉行的世界移動通訊大會(Mobile World Congress, MWC)。不過，小米集團(01810)決定如常參展。

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山預計，疫情在2月達到高峰，可能在4月結束。路透社引述消息人士報道，國家主席習近平警告官員，指新型肺炎疫情的防控措施已經衝過頭，威脅到中國經濟。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.4元，較本港收市高0.75元；騰訊(00700)ADR收報409.23元，高0.23元；國壽(02628)ADR收報19.54元，高0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.35元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報3.46元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.23元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.83元，高0.38元；聯通(00762)ADR收報6.77元，高0.01元； 中電信(00728)ADR收報3.12元，無升跌。

ADR港股比例指數報27683，較周二恒指收市高100點。恒指昨日收報27583點，升342點或1.26%，短期有力再挑戰俗稱「牛熊分界」的250天線(目前約27688點)。

截至今早8時公布之數據，內地昨日全國新冠肺炎新增病例增加少於1700宗，增速較對上一日進一步回落。

焦點股份

香港電視(01137)：股價近期創多年來高位，1月底至今累升逾六成，昨天旋即趁勢配股。港視配股價為每股5.15至5.35元，即較昨日收市價大折讓11%至14.3%；擬配售8000萬股，集資額介乎4.12億至4.28億元。

京信通信(02342)：發正面盈利預告，預期2019年度將錄得母公司擁有人應佔利潤。

港鐵(00066)：公布集團的香港客運業務、香港的車站商務及物業租賃業務，以及中國的業務因新型冠狀病毒疫情而受到顯著的影響。

雅生活服務(03319)：預期截至去年12月底止全年盈利按年增長45%。

平安好醫生(01833)：公布截至去年底止全年股東應佔虧損7.34億元人民幣，每股虧損0.73元；不派末期息。

阿里巴巴(09988)：將於今日公布截至去年12月底止第三財季業績。券商預料阿里第三財季非通用會計準則( Non-GAAP)純利中位數約410億人民幣，按年升近三成八。