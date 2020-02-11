即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾一連兩天出席國會聽證會，市場焦點集中在新型冠狀病毒肺炎肆虐下其言論會否「放鴿」。不過，鑑於美股連番破頂，而該國經濟數據仍然理想，相信他最多只會提示「保持警惕」而已。

美股踏入2020年走勢銳不可擋，沒有受到疫情擴散全球的衝擊，標普500指數和納指連日創新高，年初至周一累積上揚3.75%和7.31%。然而，債市卻發出警號，長短期美債息差正逐步縮窄，再次面臨倒掛「風險」。

2019年債息倒掛曾成金融市場暴挫的主要原因。根據往績，美國長短債息倒掛都屬經濟陷入衰退的前奏，去年8月中美貿易戰尚在惡化中，加上環球經濟乏力上行，游資流進債市避險，投資者憂慮股市轉勢而沽貨，幾乎令熊市「自我實現」。可是，隨着各國央行積極「泵水」，經濟有好轉跡象，股市也重拾動力，其後中美貿戰緩和，使金融市場至去年底暫脫離困難時刻。

附【右圖】所見，被聯儲局視為最準確預測衰退的組合：3個月與10年期債息於今年1月底再呈倒掛，就算僅維持了短短1日，但在新冠肺炎疫情蔓延下，資金重新投入避險資產，兩者息差近日又收窄。至於市場普遍使用作為分析經濟前景的2年與10年期息差亦顯著縮小，倒掛風險與日俱增，惟美國會否衰退，則有不同看法。

據Eurizon SLJ Capital報告指出，目前美債已佔環球避險資產規模逾半，比重是上次金融危機時的兩倍，意味海外機構多買美債，導致孳息倒掛，背後有較複雜的非本地因素，或影響其預示美國經濟表現的準確性，所以債息應視作全球避險情緒晴雨表。

究竟債息倒掛預測美國經濟盛衰的能力是否減弱，今年內將有分曉，因按往績統計推算，去年出現倒掛後，平均僅需約10個月衰退便殺到。當然，央媽放水能不能扭轉乾坤，還須觀望，若貨幣政策足以讓經濟增長永續，豈不是顛覆傳統分析！有形之手縱強，最多助經濟維持低增長，下行周期或可推遲來到，但不會不來。

債市發出預警未窒礙美股造好，標指及納指持續破頂，部分是拜微軟及亞馬遜節節上升所賜，亞馬遜市值再升破1萬億美元，微軟則超越「股王」蘋果，重奪「市值一哥」寶座。

值得留意的是，蘋果沒隨大市再創新高，相信是因新冠肺炎使內地工廠延遲復工，有機會拖慢新一代iPhone和蘋果旗下其他產品推出。換句話說，投資者未宜忽略疫情對美股的衝擊，儘管個別科企業績向好，股價更上層樓，但不應漠視中國供應鏈受重創對環球經濟的破壞力，甚至只樂觀地以為美股遠離疫區便可受惠。

美股熊市何時臨門暫難判斷，惟一旦熊爪來襲，爭取連任的總統特朗普必卯足全力，施展渾身解數再向聯儲局施壓，保證「美熊」不致在大選前出現。

信報投資研究部

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