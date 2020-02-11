今日 03:34
香港財經
港股直擊
夜市期指收報27670點，升105點，較昨日恒指收市27583點，高水86點，成交23173張。
夜市國指期貨收報10871點，較昨日國指收市高水62點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
阿里回歸傳有協議 不入港股通
今日信報
鍾南山斥政府失職 聞李文亮落淚
疫情變化炒作多 消費股超賣有反彈
陸文
｜
今日信報
【信報月刊】中國樓市「三穩」 「房住不炒…
青衣康美樓爆第二宗確診 07室居民全疏散
紀曉風
｜
今日信報
Will China learn a lesson amid the outcry over a doctor’s death?
Frank Ching｜ EJ Insight
戴口罩的皮膚問題
侯鈞翔醫生｜ 信健康
中國疫情為特朗普助選
王良享
｜
財富管理
鍾南山:疫情高峰應本月中下旬出現
時事脈搏 ｜ 昨日 17:51
香港電視擬折讓最多14%配股籌逾4.1億
港股直擊 ｜ 昨日 18:44
鍾南山:部分省份改善 疫情或在4月結束
時事脈搏 ｜ 昨日 20:43
黃之鋒:眾志10萬口罩抵港助社區人士
時事脈搏 ｜ 昨日 16:49
護士協會通過發起工業行動
時事脈搏 ｜ 昨日 21:27
港鐵指業務受肺疫顯著影響
重要通告 ｜ 昨日 18:04
康美樓低層確診者兒子及媳婦同染病
時事脈搏 ｜ 昨日 17:43
瑞銀料中國首季GDP未能保四 本港收縮6%
中國財經 ｜ 昨日 17:49
港股彈342點受制50天線 建行騰訊領漲
港股直擊 ｜ 昨日 17:16
今增7人確診 長康邨涉事單位曾換座廁
時事脈搏 ｜ 昨日 17:17
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞