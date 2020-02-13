即巿股評 港股直擊

假設市場轉折點是中心，早過轉折點前入市稱之為左側交易，相對而言，遲過轉折點入市就叫做右側交易了。

雖然大多數時間，做出前瞻性的預測，以及到達轉折點所作出的買賣部署，都講求盡量接近轉折點，通常會稍微提早，但是股票交易有特殊性，右側交易同樣重要。

右側交易的作用在於，一是捕捉趨勢（股票而言主要是上漲趨勢），盡可能留在趨勢裏面，二是判斷股票交易勝率較高的時間，提高獲利的優勢。

研發寬度指標，以及資金流指標就是爲了充分考慮右側交易的需要。

從此分析圖指標，可以讓我們在12月市況好的時候盡可能留在市場内，而開始轉向之前，動力指標提前預警，到了1月初更加全部跌入負值正式發出離場訊號。

由離場到再度進場，又需要一定的過程，即便指數低點有足夠的反彈，但不代表是個好的時機買入個股。

理由是，始終要在股票身上賺到大錢，需要的是持續的向好趨勢，大市方向配合下選股就具有更高的勝率。

投資回報就是勝率和賠率的成績，有了寬度指標的幫助，就能做到無往不利了。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。