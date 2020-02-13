即巿股評 港股直擊

新型冠狀病毒肺炎確診和死亡數字仍然直線上升，確診數字突破4.2萬宗，有逾千人病逝。然而，股市下跌大概是維持了兩周左右，隨著官方的數據是新增病例數量沒有增加，而且有回落的趨勢，市況就明顯穩定了下來。

整體來說，疫情的影響可以說是牽連甚廣，包括消費、生產在內的經濟活動出現停擺；平民百姓減少外出消費，零售、餐飲、汽車、內房等都受到不同程度的負面影響。工人和商品的流動也都受到大幅限制，工廠被迫暫時停產，導致很多產品的上下游供應鏈都出現連鎖問題。往返內地的航班減少，中國禁止公民出境旅遊，也有許多國家暫停對來自中國的旅客的入境，旅行業自然受到嚴重的打擊。

以今天中國的經濟規模來看，縱使疫情過去，經濟要出現 V 型的急速反彈相信並不容易，更大可能是 U 型的慢慢復甦。但值得注意的是，大規模疫情或會進一步改變了消費者的生活方式，例如「宅」家成了大眾常態，對很多主打線上服務的企業帶來新的繁榮期。

據傳染病流行病學副教授 Adam Kucharski 的數學模型估計，疫情有可能在本中下旬達到峰值。當然，不同的地區已逐步復工復產，人員流動和聚集漸繁，這意味下周疫情的變化可能將更加關鍵。日前指出，個人認為最佳的策略仍是買強沽弱。惟近兩日走勢反映出，追殺個別股份做淡也不容易，催化股價下跌最始終是市場情緒，但時間點掌握不好，很可能只會是無功而還。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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