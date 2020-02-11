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今日 18:18 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】物管長短線皆有選擇

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上周三(5日)收市EJ Market用精明選股揀短炒物管股，選出中海物業(02669)和新城悅服務(01755)。

物管股今日再集體破頂，中海物業和新城悅服務亦創新高，以上周三收市價計，兩股至今四個交易日升幅12.9%和13.6%。稍為跑輸發盈喜的時代鄰里(09928)之16%升幅，跑贏龍頭碧桂園服務(06098)的7%升幅。

行業短期催化劑有三，一，阿爺舒緩經濟壓力，輪到向物管行業派糖；二，大行及輿論吹奏行業「抗疫力」云云，新城悅服務和雅生活(03319)最新獲富瑞選為行業首選；三，盈喜潮。

雅生活和永升生活(01995)接下來最有機會借盈喜跑出。

如不想高追上述股份，可考慮近期升得相對慢，今日創新高後倒跌的保利物業(06049)。

物管是講父幹的行業，靠內房母企注入完工物業項目壯大，方有現時的碧服和中海物業。保利物業母公司是央企保利發展，據克而瑞數據，去年全口徑銷售額4618億元人民幣，排全日第五，頭四名依次為：碧桂園(02007)、萬科(02202)、恒大(03333)和融創(01918)。當中保利發展銷售額按年增長14.1%，五強中僅次融創。

保利物業早年於新三板上市，去年4月退市後隨即安排來港，截至去年6月底手頭現金18.28億元人民幣，本港集資淨額45.79億元，有足夠彈藥擴張，可作長線投資目標。

趁股價觸及10天線入第一手，平均價7%止蝕。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

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