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【北水手影】淨流入42.6億 續掃內銀 科網股

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港股兩連跌後反彈，恒指高開272點，早段升幅曾縮至195點，見27436全日低，之後回勇，曾升433點，見27674創1月24日以來新高，於250天線(約27688)受阻，恒指收報27583點，升342點或1.26%，50天線(約27586點)得而復失。

北水淨流入42.63億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股熱炒，騰訊(00700)有7.47億元淨入；小米(01810)有3.32億元淨入；美團(03690)有2.35億元淨入；新東方在線(01797)有4857萬元淨入。相反，金山軟件(03888)有2.21億元淨走；中芯(00981)有9777萬元淨走。

北水吸重磅內銀，建行(00939)有13.34億元淨入；工行(01398)有4.66億元淨入；中行(03988)有3.18億元淨入；農行(01288)有2.37億元淨入。

贛鋒鋰業(01772)有6198萬元淨入。

其他淨流出較高股份有：吉利(00175)有9829萬元淨走；港交所(00388)有5366萬元淨走；融創(01918)有4420萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、工行、中芯、小米、美團、融創、中行、金山軟件及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：新東方在、美團、中芯、小米、吉利、騰訊、金山軟件、贛鋒鋰業、港交所及融創。

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