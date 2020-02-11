港股直擊 即巿股評

人行續放水推逆回購操作，加上隔晚美股造好，標指納指再創新高，內地上證指數六連升，港股連跌兩日後回升，全日反彈逾三百點，但受制50天線(現處27586)收市。

受惠美股帶動，恒指高開272點，報27514，早段升幅曾縮至195點，低見27436，但隨後重拾動力，恒指最多曾升433點，高見27674，但迫近250牛熊線(現處27688)獲利盤湧現，大市升幅收窄，受制50天線收市。恒指收報27583點，升342點或1.26%；國指收造10808，升154點或1.45%，大市成交額1110.15億。

整體大市上升比率59%，下跌比例41%。

即月期指升475點或1.75%，報27569，低水15點，成交13.32萬張。

上證指數連升六日，收市重上2900點，收市報2901點，升11點或0.39%，深成指收報10768點，升40點或0.37%。

中國人民銀行公開市場今日進行1000億元人民幣7天期逆回購操作。據此計算，單日淨回籠2800億元人民幣。

建行(00939)及騰訊(00700)為升市主力，合力向恒指貢獻116點，全日分別升2.4%和2.1%；友邦(01299)走高1.3%；滙控(00005)升0.9%；平保(02318)升0.7%；吉利(00175)擬合併富豪汽車(Volvo，內地稱沃爾沃)，吉利全日飆5.7%，為升幅最大藍籌。紙巾股回吐，恒安(01044)跌2.3%，藍籌中表現最差。

焦點板塊

物管股：深圳及杭州推出物管補助政策，以應對新冠肺炎疫情，消息刺激多隻物管股造好。龍頭碧桂園服務(06098)及中海物業(02669)創新高，收市分別揚3.6%及7.1%；破頂還有雅生活(03319)、綠城服務(02869)、永升(01995)及新城悅(01755)，股價分別升7.3%、0.3%、2.5%及7%；保利物業(06049)創新高後回落，收市微跌1.6%。

內房股：憧憬疫情持續下，中央推政策撐房企，內房股亦走高。中海外(00688)升3.7%；潤地(01109)漲2.5%；融創(01918)飆5.6%；碧桂園(02007)升3.1%；恒大(03333)升3.5%；二線的合景(01813)揚3.8%；富力(02777)漲3.3%；龍湖(00960)升2.7%；美的(03990)漲2.2%；佳兆業(01638)漲2.7%；綠城(03900)及中海宏洋(00081)升3.9%。

內需股：跟大市回穩，九毛九(09922)升3.4%；海底撈(06862)升3.9%；頤海(01579)飆6.7%；李寧(02331)升3.7%；安踏(02020)升2.6%；波司登(03998)升4.5%。線上消費方面，美團(03690)回升3.5%；貓眼娛樂(01896)揚5.3%。

焦點股份

香港電視(01137)：昨日急升兩成六後，今早曾突破七元大關，最高見過7.3元，大升9%，之後升勢不保，一度連六元大關亦失守，最低見過5.67元，大跌15.4%，收市仍急插10.3%，成交5.34億元。集團昨晚表示，不排除為業務發展進行融資，包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等。

阿里巴巴(09988)：彭博引述消息人士表示，阿里巴巴目前無法納入港股通，盤中曾挫2.5%，低見207.2元，收市僅微跌0.2%。

小米(01810)：收市跌1.4%。路透引述銀行業消息人士透露，包括小米逾300多家中企，尋求總計至少574億元人民幣的銀行貸款，以應對新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的影響。

滿地科技(01400)：全日大升2.2倍，為全日升幅最大個股，成交有763萬元。集團稱，將積極考慮組織現有之生產資源，改造和添加口罩生產設備，在湖北及福建兩大紡織生產基地，擬計劃進行口罩原材料及口罩成品之生產。