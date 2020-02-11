即巿股評 港股直擊

原本隔晚港股ADR及夜期僅預示今早恒指僅輕微低開，但今早公布的昨日全國新增確診2484宗，較上日的3062宗明顯回落，亦是本月以來最少，新增疑似更降至1月28日以來最低。重災區的武漢，新增疑似病例由2月5日高峰日的2071，反覆降至2月10日的961宗。今日彈升四百點明顯是憧憬疫情降溫，經濟活動逐漸回復正常。

散戶難分真正復甦股，只知跌得多，就會彈得多，對於短炒角度其實沒錯，但中線角度必須要考慮疫情是否對盈利造成影響。用EJFQ精明選股，揀「本年度及下年度盈利預測較兩周前遭分析員調低」，恒生綜合指數成分股中得出的股份多達259隻，較大市值中，以平保(02318)、金沙(01928)、港鐵(00066)及聯通(00762)的下調幅度較大；板塊則以中資航空股降幅最明顯，可能這些股份的中期彈幅比較有限。

另外，從「20天高位回落」（最反映疫情後跌幅）最少10%，有「5個分析員評級」的恒綜股篩選，結果有177隻之多，再在當中以「分析員建議買入／增持佔比高於80%」收窄，得出70隻，而勢頭能量仍然維持強勢綠燈的不多，當中較大市值股有中海油(00883)、美團(03690)、申洲、舜宇(02382)、新奧(02688)、復星(00656)、世房(00813)、俄鋁(00486)、合景泰富(01813)等，中線可能較僅博。

那邊廂，短炒客今日仍集中玩防疫股，勝在波幅夠，如果今朝成功高位沽出港視(01137)及CEC國際(00759)，自然要恭喜，不過但當一落至低於賣出位5%以上，就可能忍唔住手再上車了，想食髓知味。不過小心防疫股最癲期將過，波幅將收窄，容易把先前利潤回吐。

羅崇博（杜比）