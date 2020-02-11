即巿股評 港股直擊

隔晚美股先跌後市，市場觀察武漢疫情發展，緊張情緒有所舒緩，納指跟標指齊齊再創收市新高。本來隔晚本地出現長康邨個別單位需要隔離事件，以為港股未必跟得到美股反彈向上，不過內地噚日新增確診數字有所回落，兩個消息相互抵銷，港股連續兩日回吐後，今日回復反彈向上之勢，實行繼續挾爆淡倉。

恒指高開272點，升幅一度收窄至少於200點，見過27436點半日低位，其後內地股市向上，港股重拾升勢，最多升433點，見過27674點半日高位，逼近250日線27688點，但呢條線未能一下子衝破。恒指中午報收27583點，升341點；國指半日報收10820點，升166點。其實呢幾日成交keep住過千億元，彷彿疫情係香港冇發生過一樣，諗番起當年沙士，成交額跌至唔夠30億元一日，真係差天共地，可見引入互聯互通機制後，北水對港股嘅影響力有幾大。而今日人行就進行咗1000億元人仔7日期逆回購操作，計番條數單日淨回籠達2800億元。

騰訊(00700)再一次成為大市火車頭，連同建行(00939)嘅升幅，已為恒指貢獻103點升幅，前者半日升1.7%，後者則升2.4%。不過好老實二選一的話，都係揀新經濟股唔揀建行，估值再平都好，始終擔心賺息輸價。半日表現最突出係吉利(00175)，集團跟富豪汽車合併，大行多數睇好呢單刁，認為可以產生協同效應，股價升逾6%。不過嚟到呢啲位，日線又出咗大大枝陰燭，15元又企唔穩，呢個係之前一個區空橫行平台，企唔得穩15元樓上，升勢有機會曇花一現。

物管股或受惠小區「封閉式管理」，因應幾個直轄市封閉，內地有地區推出物管補助政策，以應對新冠肺炎疫情，估計呢個板塊係繼續醫藥股後，另一個疫情下熱炒板塊。至於內房股亦因為市場憧憬中央或推政策撐內房，阿Man就實際啲睇住人民幣走勢，只要人仔力保七算，內房股唔會表現得太差。

至於阿Man一直睇好嘅阿里巴巴(09988)，有消息指目前無法納入港股通，股價一度跌逾2%，中午跌幅大大收窄至0.5%。講真阿里入港股通同埋被納入為藍籌股係遲早嘅事，長線投資唔需要畀呢啲短線消息所嚇親，反而逼近208元可以撈番些少。一日股價守住208元，走勢都唔係差。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)