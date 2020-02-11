港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，標指納指再創新高，加上人行再放水逆回購，港股連跌兩日後反彈，但迫近觸250天牛熊線(現處27688)掉頭，半日升逾三百點，暫受制50天線(現處27586)收市。

受惠美股帶動，恒指高開272點，報27514，早段升幅曾縮至195點，低見27436，但隨後重拾動力，恒指最多曾升433點，高見27674，但迫近牛熊線獲利盤湧現，大市升幅收窄，暫受制50天線收市。恒指收報27583點，升341點或1.25%；國指收造10820，升166點或1.56%，大市成交額634.7億。

上證指數半日收報2900點，微升0.33%；深成指收報10748點，升0.18%。

中國人民銀行公開市場今日進行1000億元人民幣7天期逆回購操作。據此計算，單日淨回籠2800億元人民幣。

建行(00939)及騰訊(00700)為升市主力，合力向恒指貢獻103點，半日分別升2.4%和1.7%；友邦(01299)走高0.9%；滙控(00005)升1.2%；平保(02318)升0.8%；吉利(00175)擬合併富豪汽車(Volvo，內地稱沃爾沃)，吉利中午揚飆6.1%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

物管股：深圳及杭州推出物管補助政策，以應對新冠肺炎疫情，消息刺激多隻物管股造好。龍頭碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)及保利物業(06049)創新高，中午別升0.2%、抽升7.7%及漲1.3%；破頂還有雅生活(03319)、綠城服務(02869)、永升(01995)及新城悅(01755)，股價分別揚5.9%、0.5%、2.5%及5.6%。

內房股：憧憬疫情持續下，中央推政策撐房企，內房股亦走高。中海外(00688)升3.1%；潤地(01109)漲2.3%；融創(01918)飆5.1%；碧桂園(02007)升3.3%；恒大(03333)升3.4%；二線合景(01813)飆4.2%；富力(02777)漲3.5%；龍湖(00960)升3.3%；美的(03990)漲2.9%；佳兆業(01638)漲3.2%。

紙巾股：逆市下跌，恒安(01044)為包尾藍籌，中午跌1.2%；維達(03331)降1.9%；理文造紙(02314)下滑0.2%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：彭博引述消息人士表示，阿里巴巴目前無法納入港股通，盤中曾挫2.5%，低見207.2元，中午微跌0.5%，為上午成交最大個股，半日交投達43.5億元。

香港電視(01137)：昨日急升兩成六後，今早曾突破七元大關，最高見過7.3元，大升9%，之後升勢不保，一度連六元大關亦失守，最低見過5.67元，大跌15.4%，中午插11.1%，成交4.57億元。集團昨晚表示，不排除為業務發展進行融資，包括股權及債務融資、貸款及信貸額度等。

滿地科技(01400)：中午大升2.14倍，為半日升幅最大個股，成交有763萬元。集團稱，將積極考慮組織現有之生產資源，改造和添加口罩生產設備，在湖北及福建兩大紡織生產基地，擬計劃進行口罩原材料及口罩成品之生產。