惠理集團(00806)宣布，其在上海設立的外商獨資私募基金管理人惠理投資管理(上海)(「惠理投資」)日前已在中國證券投資基金業協會通過關於在中國提供私募投資顧問服務的業務申請流程，可在內地向符合法律法規規定的相關第三方機構提供投資建議服務。
惠理基金投資董事兼中國業務總裁余小波稱，是次獲授投資顧問資格，惠理投資將與證券期貨經營機構、銀行、保險、信託、理財子公司等專業機構展開進一步合作，為該等機構發行的私募資產管理產品提供投資建議服務。
今日 11:16 港股直擊
惠理集團(00806)宣布，其在上海設立的外商獨資私募基金管理人惠理投資管理(上海)(「惠理投資」)日前已在中國證券投資基金業協會通過關於在中國提供私募投資顧問服務的業務申請流程，可在內地向符合法律法規規定的相關第三方機構提供投資建議服務。
惠理基金投資董事兼中國業務總裁余小波稱，是次獲授投資顧問資格，惠理投資將與證券期貨經營機構、銀行、保險、信託、理財子公司等專業機構展開進一步合作，為該等機構發行的私募資產管理產品提供投資建議服務。
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