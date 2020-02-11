即巿股評 港股直擊

第10日home office(日日咁數，我開始覺得自已好似活喺荒島嗰啲人咁，日日數日子等人救)。噚日11點到出門口，12點到返到公司，成層樓10個人都無，但重要嘅係老細走嚟比封開工利是我，仲有同team另一位同事都比咗封大嘅開工利是我，Well，我返去其實係想返下公司，希望見下班同事啫。

今朝起身天陰陰又落雨，襯晒依家武漢肺炎嘅情況同市況；但恒指偏偏就玩背馳，依家9點54分，恒指升幅已經擴大至升逾300點，做緊27548點，暫時最高見過27583點。

二話不說先睇牛熊街貨圖，原來熊證街貨新增咗一層，最貼價落到去27300至27399點，將牛熊街貨差距進一步收窄；但無用呀，頭兩層熊證街貨都已經死咗，依家踩入嘅27500至27599點雖然得5張期指街貨咁大把，但再向上爬嘅話，喺27600至27699點呢度就已經有成547張期指喺度，依家會唔會率先收隊我唔知，但似乎恒指今日已經有方向。

再睇埋恒指日線圖，嗯...依家9點58分(電視機忽然傳嚟林鄭把聲...It doesn't matter)，恒指今日暫呈陽燭，但位置就處於50天線(27114點)以下，情況就好似山頂啲纜車，頭頂有條鋼纜。

依家10點9分，恒指升幅又再擴大咗少少，升354點，報27595點，最高暫見27604點，即係話27500至27599點嗰5張期指都無埋，依家恒指企嘅位置，正正係對住熊證多/重街貨區啦。

恒指牛(57312)，收回價26988點，同現價有近600點差距， 市場上第二貼價牛證，桿槓亦都係第二高，有逾47倍，低街貨亦係另一賣點，問題只係依家(10點16分)5分鐘圖見SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，要入牛博day trade的話就要等個市冷靜下先啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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