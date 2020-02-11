港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大主要指數先跌後回升，全線高收。納指及標普500指數創出歷史新高兼收市新高。此外，內地昨日新冠肺炎確診病例新增數字回落至少於2500宗，港股連續兩日回吐後，今早抽升近400點。

恒指高開272點，報27514，升幅一度收窄至少於200點，低見27436點後重拾升勢，截至10時26分，恒指升398點，報27640，重上50天線(約27587點)之上。

國企指數升168點，報10823。

中國人民銀行公開市場今日將進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，較偏重金融類的上證指數跑出，重上2900點關，最新升16點或0.57%，報2907點。

吉利(00175)擬合併富豪汽車(Volvo，內地稱沃爾沃)，刺激股價今早曾急升11.5%，最新升6.1%，報14.54元。瑞信將吉利評級上調至「跑贏大市」。

騰訊(00700)升1.7%，報407.4元。

友邦(01299)升1.7%，報80.5元。

近日獲北水力吸的內銀股跑出，建行(00939)升1.9%；工行(01398)升1.7%。

內房股反彈，碧桂園(02007)升3.5%；潤地(01109)及中海外(00688)升逾2%。物管股續熱炒，中海物業(02669)升9%。

防疫概念股繼續熱炒，港視(01137)昨日收市急升兩成六，今早平開後再度推高，一度急升9%，最新升幅縮窄至2%；阿信屋母企CEC國際(00759)今早曾再升五成五，最新升一成半；國際家居零售(01373)曾再升逾8%，最新升逾4%。