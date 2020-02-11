港股直擊 即巿股評

「仙股」滿地科技(01400)落鑊狂飆，曾升4.81倍，見0.5元，現升2.31倍，成交額350萬元。

成交量956萬股，近八個月最活躍。

集團公布，面對當前新型冠狀病毒肺炎疫情，醫療防護物資嚴重短缺的局面，公司嚮應當地政府的號召，將積極考慮組織現有之生產資源，改造和添加口罩生產設備，在湖北及福建兩大紡織生產基地，擬計劃進行口罩原材料及口罩成品之生產。

滿地科技去年9月遭提清盤呈請，相關聆訊正排期。

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