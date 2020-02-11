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【異動股】汽車銷量急跌 比亞迪挫逾3% 國指最曳

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比亞迪(01211)上月汽車銷量急跌，當中新能源汽車更大跌逾七成，拖累股價今早受壓，現處盤中低位，新造45.55元，挫3.1%，為表現最曳國指成分股，成交金額4450萬元。

集團1月汽車銷量2.52萬輛，按年下跌42.68%，當中新能源汽車佔7133輛，按年減少75.12%。

至於計劃與同系富豪合併，吉利(00175)現急升9.2%；廣汽(02238)則升0.2%；東風(00489)漲0.3%；長汽(02333)升1.4%。

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