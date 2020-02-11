港股直擊 即巿股評

內地昨日新型冠狀病毒肺炎確診病例新增數字回落至少於2500宗，不過本港疫情則令人關注，港股今日早段料窄幅爭持機會較大，抗疫概念股續旺。

美股反覆上升，三大主要指數先跌後回升，全線高收。納指及標普500指數創出歷史新高兼收市新高。投資者暫時忽視冠狀病毒傳播的潛在經濟衝擊，準備迎接更多公司業績。道指早段跌穿29000點關口後迅速反彈，收報29276點，升174點或0.6%。納指創出9628點的歷史新高，收市亦報9628點，升107點或1.13%。標普500指數創出3352點的歷史新高，收市報3352點，升24點或0.73%。

美國零售股和科技股受追捧，亞馬遜自上月底公布業績後，股價持續造好，隔晚創收市新高，升幅2.6%，市值持續突破1萬億美元。Google母公司Alphabet股價升近2%；微軟升2.6%。

儘管美股上漲，但美債仍攀升，疫情繼續影響市場情緒。那邊廂，紐約期油跌1.49%；倫敦期油跌2.2%。金價四連升紐約4月期金創一周收市新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.15元，較本港收市高0.05元；騰訊(00700)ADR收報403.53元，高2.93元；國壽(02628)ADR收報19.28元，無升跌。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.17元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報3.42元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.17元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.62元，低0.23元；聯通(00762)ADR收報6.75元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.11元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27256，較周一恒指收市高15點或0.06%。即月恒指夜期收報27123點，升29點，低水118點。恒指收報27241點，跌162點或0.6%，預料短期在27100至27600點約五百點區間波動的機會較大。

國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒肺炎確診病例新增2478宗，累計宗數增加至4.26萬宗，死亡人數升至1016名。新增死亡病例108宗，中國新冠肺炎死亡人數超千例，國家主席習近平稱，新冠肺炎疫情形勢十分嚴峻，要儘可能降低對經濟的影響。今早10時正，中國國新辦就加強疫情防控，做好企業復工復產工作舉行發布會。

焦點股份

吉利(00175)：瑞信將吉利汽車評級上調至「跑贏大市」。

平保(02318)：大和將平保H股評級下調至「跑輸大市」，目標價85元。

小米(01810 HK)：滙證將小米評級下調至「持有」，目標價12.5元。

香港電視(01137)：公布該公司可能在市場條件及集團需求配合的情況下，會不時考慮為支持集團的營運及業務發展而進行的不同融資活動的機會，包括股權及債務融資，貸款及信貸額度等。該股昨日收報6.7元，急升26.2%。

金界控股(03918)：公布截至去年12月底止，全年盈利5.21億元(美元‧下同)，按年增長33.46%。