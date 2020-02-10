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有媒體報道指出，莎莎國際(00178)強制要求員工在2至4月申請無薪假12日。莎莎國際發言人表示，與香港零售業同業一樣，正受到不利的市場環境影響。集團希望能與員工同舟共濟，正積極採取措施，為集團及按佣金制度受薪的前線員工爭取合理收入。

為控制成本，因應業務需求，調整各部門及前線人手部署；同時，在經過多番考慮後，公司決定前線員工於2至4月期間，採用分更制形式，減少值班員工數目，加上較早前全體執行董事由2月起減薪75%三個月，希望上下一心共渡時艱，令公司減少虧損。