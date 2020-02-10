港股直擊 即巿股評

恒指今早低開312點，甫開曾挫359點，低見27044，稍穿100天線(27111點)見支持，跌幅曾縮至89點，高見27314點全日高，之後反覆偏軟，收報27241點，跌162點或0.6%；兩日累挫252點或0.92%

北水淨流入50.19億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

科技股熱炒，騰訊(00700)有13.91億元淨入；小米(01810)有3.77億元淨入；美團(03690)有4.2億元淨入；中芯(00981)有7608萬元淨入；中興(00763)有9252萬元淨入。相反，阿里健康(00241)有3829萬元淨走；金山軟件(03888)有2279萬元淨走；新東方在綫(01797)有5861萬元淨走。

北水吸重磅內銀，建行(00939)有10.31億元淨入；中行(03988)有3.03億元淨入；工行(01398)有2.72億元淨入。

其他淨流入較高股份有：融創(01918)有1.21億元淨入；比亞迪(01211)有1.03億元淨入；贛鋒鋰業(01772)有1843萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、美團、融創、中芯、小米、阿里健康、中行、金山軟件及工行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、美團、中芯、小米、新東方在、融創、金山軟件、贛鋒鋰業、比亞迪及中興。