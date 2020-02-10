港股直擊 即巿股評

內地通脹創逾8年新高，但人行續逆回購撐經濟，令港股曾挫逾三百點後喘穩，一百天線(27111點)失而復得，恒指連跌兩日，累挫252點或0.92%。

受美股上周五急跌所累，恒指大幅低開312點，報27092，跌幅一度擴至359點，低見27044，但稍穿100天線(27111點)已見支持，跌幅縮至89點，高見27314點暫時高，之後A股由升轉跌，港股午市跌211點。午後A股止跌回升，港股跌幅亦收窄，最終恒指收報27241點，跌162點或0.6%；國指收造10654，跌50點或0.47%，大市成交額1077.55億。

整體大市上升比率40%，下跌比例60%。

即月期指跌180點或0.66%，報27094，低水147點，成交13.87萬張。

國家統計局公布，今年1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，並高於市場預期的4.9%。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)跌1.3%；建行(00939)走低0.6%；中移動(00941)跌0.7%；平保(02318)降0.3%；申洲(02313)挫4.2%，為表現最差藍籌；推多項措施紓緩企業短期資金壓力的滙控(00005)，股價逆市升0.5%；推還息不還本計劃的中銀香港(02388)也漲0.5%；疫情刺激對衞生用品需求，恒安(01044)揚4.9%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

疫情受惠股:香港電視(01137)全日勁升26%，盤中更見過6.97元，創上市後新高，成交5.85億元。1月訂單總商品交易額3.38億元，按年增長49.56%。2月首9天的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，預期此增長動力將延續至整個2月。另外，759母公司CEC(00759)也急升45%。紙巾股除恒安造好外，維達(03331)亦升逾4%。經營日本城的國際家居零售(01373)亦升4.6%。

物管股：時代鄰里(09928)料去年盈利大增八成，全日急升11%；寶龍商業(09909)抽升7.1%；佳兆業美好(02168)彈升6.6%；保利物業(06049)、綠城服務(02869)、永升生活(01995)和濱江服務(03316)盤中更齊創新高，收市分別揚5.7%、7.5%、5.5%及7.1%；碧服(06098)升1.2%；中海物業(02669)升2.5%。

水泥基建股：內地交通運輸部發布通知稱，推動重點項目盡快開工，加快項目審批，水泥及基建股逆市向好。海螺水泥(00914)升3.8%；中建材(03323)更飆6.1%；華潤水泥(01313)升2.4%；金隅(02009)漲1.4%；亞洲水泥(00743)漲1.7%；西部水泥(02233)升3%；基建股中鐵(00390)升1.1%；中鐵建(01186)漲1.8%；中國建築國際(03311)升0.8%；但中交建(01800)微跌0.5%。

零售餐飲股：內地新型肺炎持續，相關股份依然受壓。江蘇省一名武漢肺炎患者，於海底撈(06862)傳染同枱兩名食客，海底撈挫4.8%；頤海(01579)降2.7%；九毛九(09922)防控武肺下，全線分店續停業，收降3.3%；呷哺呷哺(00520)插7.1%；李寧(02331)跌3.4%；安踏(02020)跌1%，更錄四連跌。

焦點股份

美團點評(03690)：「ATM」中表現最曳，滙證憂美團業務受疫情影響，收插6%；騰訊(00700)及阿里(09988)分別跌0.4%和1.3%。

阿里健康(00241)：國家衞健委近期兩次發文，要求大力開展互聯網診療服務，加上花旗及摩通續唱好，全日大升13.1%；平安好醫生(01833)盤中曾創新高，曾見80元，全日抽升8.1%。

贛鋒鋰業(01772)：向南美鋰資源項目增資，更成為該項目控股股東，股價今早炒上，最高見過31.7元，飆15.3%，再創新高，全日仍彈升13.6%，成交金額4.59億元；其A股(002460.SZ)更升停。

康哲(00867)：否認沽空機構殺人鯨報告指控，收市升1.4%，成交有3.8億元。