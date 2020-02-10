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【異動股】日光控股借勢飆逾倍後回 新加坡民眾搶購日用品

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新加坡企業衛生紙產品供應商落鑊，日光控股(08451)曾飆1.15倍，見0.245元，現回落升五成，成交額3710萬元。

成交量激增至1.96億股。

集團主要於新加坡從事銷售衛生紙產品及衛生相關產品。

新加坡再確診7宗新型肺炎個案，累積確診個案增至40宗。新加坡政府日前提升防疫警戒級別後，大批民眾到超級市場搶購柴米油鹽、快熟麵、罐裝食品和衞生紙等日用品，總理李顯龍呼籲民眾冷靜，強調物資供應充足。

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