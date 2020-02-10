即巿股評 港股直擊

美國上周五結束四日升勢，三大指數回吐，港股當晚夜期跟ADR都腳軟，今早喺新加玻黑期曾回落至26800水平。雖然武漢肺炎疫情持續，確診個案有增無減，連聯儲局上周五都發表報告，指武漢肺炎對美國經濟帶嚟新風險，認為「近日疫情爆發恐衝擊中國，其影響將蔓延到全球其他經濟體。」報告並警告，中國企業及金融領域顯得脆弱，令該國容易受到不利發展所拖累。呢個報告一出，再度勾起市場對疫情憂慮。不過港股呢邊裂口低開後，跌幅收窄，暫時仍守住二萬七關，睇嚟又有維穩資金托市。

恒指低開312點，其後最多跌359點，見27044點半日低位。其後內地公布CPI按年增長5.4%，較預期高，市場無擔心過係滯脹，反而解讀作經濟未受到嚴重打擊，阿Man都吹佢唔漲。大市因此收窄跌幅至89點，一度高見27314點。其後內地股市再走軟，恒指中午報收27193點，跌211點；國指則跌81點，報收10623點。

重磅藍籌股個別發展，上周本地市民唔單止搶口罩及消毒清潔用品，就連廁紙同盒裝面紙包裝紙巾都唔放過，擔心供應緊張而瘋搶囤貨，咁樣就帶動恒安國際(01044)呢隻廁紙股，成為半日升幅最大藍籌，半日升3.6%。至於半日跌得最多係申洲國際(02313)，半日跌3.5%，呢期仲邊鬼有人消費買衫褲，申洲跌都好正常。反而跌幅第二大藍籌蒙牛(02319)跌2.9%有啲無辜，皆因牛奶都算係日常必需品，話唔定遲吓就有人瘋搶牛奶，反而乳品銷情應該唔會有太大影響，若然蒙牛守得住29.7元，即250日線，可以考慮吼位買番啲。

目前中國內地唔少城市，包括上海及北京嘅多個住宅小區，都已採取「封閉式管理」，關閉社區內所有非生活必需嘅公共場所，居民亦必須於公共場所戴口罩，盡量減少外出活動，亦應拒絕參加聚會及集體活動。由呢啲一線城市採取嘅措施，可見疫情喺內地持續惡化，暫時仍未受控，股市目前嘅跌幅，未能反映疫情嚴峻。

內地一邊管制住宅小區活動，以防止疫情進一步擴散，但另一邊廂，內地交通運輸部發布通知稱，推動重點項目盡快開工，加快項目審批，即係基建大型項目唔停得，繼續要靠基建谷內需，水泥及基建股逆市做好，整個板塊錄得1至5%升幅不等。

至於手機設備股就有啲棘手，皆因內地廠房復工未許樂觀，iPhone兩大組裝廠商鴻海及和碩未知幾時能回復正常生產，產業鏈供應隨時受影響，手設股普遍向下。零售餐飲股更大鑊，本地一個確診個案，患者跟18個親友打邊爐，超過半枱人中招，出街聚餐成高危，本來內地已唔鼓勵。之前海底撈(06862)已暫停內地分店營業，依家輪到九毛九(09922)全線分店停業至另行通知，呢個板塊暫時傷亡慘重，亦未到撈底時候。

留家消費概念股香港電視(01137)：半日勁升23%，成交超越電視廣播(00511)，當年港視未獲發免費電視牌照，轉行搞網購，連TVB都要學番轉頭，家陣可以話係本地薑網購一哥。1月訂單總商品交易額3.38億元，按年增長49.56%。2月首9天的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，預期此增長動力將延續至整個2月。此外，集團老闆出錢出力為港人，高價買入口罩生產線，希望盡快能投產供香港人使用，單係呢個舉動，已深得人心。至於ATM今日見回吐，暫時美團(03690)表現較差，暫時守住100日線，小心呢個支持位不容有失。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)