港股直擊 即巿股評

內地1月通脹高過預期，加上北京進一步嚴格封閉管理小區，同時上海多個小區實行封閉式管理，而美股上周五大跌277點後，港股今早仍受壓，中午跌逾兩百點收市。

受美股上周五急跌所累，大幅低開312點報27092，跌幅一度擴至359點，低見27044，但稍穿100天線(27111點)已見支持，跌幅曾縮至89點，高見27314點暫時高。不過，上海稱有1.3萬個居民住宅小區，絕大部分已實現「封閉式管理」，A股由升轉跌，港股跌幅也再度擴大，最終恒指半日收報27193點，跌211點或0.77%；國指收造10623，跌81點或0.76%，大市成交額601.06億。

上證指數半日收報2864點，跌11點或0.39%；深成指收報10588點，跌23點或0.22%。

北京進一步嚴格封閉管理小區，更發表十條通告，關閉社區內所有非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所，小區內裝修裝飾等工程一律停止，居民亦必須於公共場所戴口罩，盡量減少外出活動，亦應拒絕參與聚會和集體活動。

上海市民政局局長朱勤皓今早表示，截至目前，全市有1.3萬個居民住宅小區，絕大部分已實現「封閉式管理」，採取出入口管理措施。

另外，國家統計局公布，今年1月居民消費價格指數(CPI)按年升5.4%，較上月升0.9個百分點，並高於市場預期的4.9%。

藍籌股大致受壓，友邦(01299)跌1.8%；建行(00939)走低0.9%；中移動(00941)與平保(02318)各跌1.1%；申洲(02313)跌3.5%，為表現最差藍籌；推多項措施紓緩企業短期資金壓力的滙控(00005)，股價逆市升1%；推還息不還本計劃的中銀香港(02388)也漲0.4%；恒安(01044)漲3.7%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

水泥基建股：內地交通運輸部發布通知稱，推動重點項目盡快開工，加快項目審批，水泥及基建股逆市向好。海螺水泥(00914)為升幅最大國指成分股，中午揚3.7%；中建材(03323)更飆5.1%；華潤水泥(01313)升2.7%；金隅(02009)漲0.5%；亞洲水泥(00743)漲1.9%；西部水泥(02233)升2.2%；基建股中鐵(00390)升1.6%；中鐵建(01186)漲1.1%；中國建築國際(03311)升1.1%；但中交建(01800)微跌0.4%。

手機股：知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤郭明錤估計，iPhone兩大組裝廠商鴻海及和碩，內地廠房復工不樂觀，手機股普遍受壓。舜宇(02382)跌1.1%；瑞聲(02018)跌1.2%；比亞迪電子(00285)下滑0.5%；丘鈦(01478)降2%；通達(00698)跌2.2%；高偉(01415)跌1.9%；信利(00732)跌0.9%；鴻海系的富智康(02038)挫4.5%；但鴻騰(06088)無升跌。

零售餐飲股：內地新型肺炎持續，相關股份依然受壓。江蘇省一名武漢肺炎患者，於海底撈(06862)傳染同枱兩名食客，海底撈挫5%；頤海(01579)降3.2%；九毛九(09922)防控武肺下，全線分店續停業，中午挫3.9%；呷哺呷哺(00520)插7.8%；李寧(02331)跌3.6%；安踏(02020)跌1.6%，暫錄四連跌。

焦點股份

贛鋒鋰業(01772)：向南美鋰資源項目增資，更為該項目控股股東，股價今早炒上，最高見過31.7元，飆15.3%，再創新高，半日仍彈升8.2%，成交金額3.3億元；其A股(002460.SZ)升9.3%。

香港電視(01137)：半日勁升兩成三，成交近3億元，1月訂單總商品交易額3.38億元，按年增長49.56%。2月首9天的增長動力及營運狀況均較1月同期更強，預期此增長動力將延續至整個2月。

阿里健康(00241)：花旗指阿里健康將成阿里唯一醫療旗艦平台，續叫「買入」，中午大升10.6%；平安好醫生(01833)今早曾創新高，中午抽升7.2%。

美團點評(03690)：「ATM」中表現最曳，中午挫4.5%；騰訊(00700)及阿里(09988)分別跌0.8%和1%。