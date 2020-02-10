即巿股評 港股直擊

內地武漢新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）確診數字繼續上升，但近日確診個案增速已由早期的每天20%以上，減慢至不足15%，而康復案例則有加快迹象，更有報道稱，專家已成功分析「武肺」病毒特性，可加快研發抗炎疫苖，從而令這場蔓延全球的疫情能夠盡快受控。

返回港股，由武漢肺炎疫情觸發恐慌性拋售至超級oversold的恒指（見2月3日「搏拳實錄」），上周一已經回穩，到了上周四（6日），以收市計，4天累升1161點或4.41%。翌日恒指稍為回落89點，以27404點收市；一周仍錄得1092點或4.15%升幅。

2月6日的恒指曾升至27608的intraday高位，與上周一的26145點intraday低位比較，高低波幅達1463點或5.59%。而當日大市及恒指分別出現幾個值得注意的現象：整體大市方面，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，從早一天的44.8%見頂回落至38.9%。弱指剛於上周二（4日）才升穿40%的預示恒指短線有急跌風險的警戒水平，但在40%以上維持兩日就失守。原因之一是：弱指較早前在短短三日內就由7.9%暴升至31.3%（見2月3日「搏拳實錄」<孭個勇字博一鋪>），短時間急速「膨脹」近3倍的沽壓已是強弩之末，也代表武漢肺炎疫情引起的恐慌拋售潮已近尾聲，又或者疫情的負面影響已在大市充分反映。總而言之，恒指急跌警號發出後兩日就解除。

至於恒指，當日除了重返以1個標準差計算的TrendWatch上升通道之內，並裂口（26926和27029點）升穿1月21日失守的10天線，雖然挑戰50天線阻力失敗，但可確認短線技術走勢初步改善。

但必須強調，恒指目前仍處於超賣反彈階段，上周三的「搏拳實錄」亦指出：問題是沒法預知大超賣反彈又或者「挾淡倉」會持續到幾時，為了保護手上期指長倉的利潤，老徐的短線攻防戰術是考慮在27000點或27200點行使價進行short call。老徐亦於發稿當晚（4日）在美市夜期沽出27200點即月call，收304點期權金。此舉是為手上的26015點2月期指長倉鎖定利潤，即是本月期指在27200點以上結算，老徐將贏到約1500點的最大profit；反之，盈利會隨着恒指跌穿27200水平而漸減。

最壞的情況是恒指突然由於任何不可預知的原因暴瀉，甚至再度測試2月3日的26145點intraday低位，老徐的short call加上期指長倉利潤便會縮水至不夠500點，真係贏咗都唔識笑。

不過，老徐會密切觀察EJFQ系統各個指標未來幾日的變化，同時留意恒指假若回補2月6日的上升裂口之後的走勢，恒指如果明顯失守上升裂口的26926低點，便會立刻平掉期指長倉獲利；相反，如果回補上升裂口即反彈，甚至在27029的上升裂口高點附近已有支持，便考慮short put。

老徐