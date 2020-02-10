港股直擊 即巿股評

內地交通運輸部發布通知稱，推動重點項目盡快開工，加快項目審批，水泥及基建股逆市向好。

海螺水泥(00914)為升幅最大國指成分股，現揚5%；中建材(03323)更飆5.1%；華潤水泥(01313)升2.7%；金隅(02009)漲0.9%；亞洲水泥(00743)漲2.3%；西部水泥(02233)升4.5%。

基建股亦走高，中鐵(00390)升1.1%；中鐵建(01186)漲1.7%；中交建(01800)微升0.3%；中國建築國際(03311)升1.4%。

交通運輸部發布上周六發通知，稱做好疫情防控，加快公路水運工程復工 ，除湖北省和其他疫情防控任務較重地區外，原則上應在2020年2月15日前做好復工準備，力爭2月20日前復工。

此外，亦會推動重點項目盡快開工，加快項目審批，積極研究改進招標方式，鼓勵優先採用電子招標方式。

另一方面，各地要按照2020年全國交通運輸工作會議確定的投資目標任務，全面推進規劃項目「應開盡開、能開快開」，結合「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、雄安新區建設、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區發展、黃河流域生態保護和高質量發展等，提前啟動一批服務國家重大戰略實施、符合「十四‧五」規劃方向、符合投資政策的建設項目，確保投資精準有效。

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