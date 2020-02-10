港股直擊 即巿股評

贛鋒鋰業(01772)向南美鋰資源項目增資，更為為該股項控股股東，股價今早炒上，最高見過31.7元，飆15.3%，再創新高，新造30元，仍彈升9.1%，成交金額2.6億元。

其A股(002460.SZ)一度升停，曾高見51.63元人民幣，新造51.21元，仍飆升9.1%，成交金額24.3億元人民幣。

集團公布，向阿根廷Minera Exar認購1439萬股新股，作價為1633萬美元，折合約1.27億港元，交易完成後贛鋒將持有Minera Exar約51%股權。

贛鋒亦稱，董事會同意買方與美洲鋰業同時按照各自持股比例向Minera Exar增資，其中買方增資金額將不超過2億美元美金(折合15.53億港元)，以保證Minera Exar公司的Cauchari-Olaroz項目順利建設與投產。

Minera Exar持有Cauchari-Olaroz項目，該項目為全球最大的鋰鹵水資源之一，實測與指示資源量合計1985萬噸碳酸鋰當量，目標產能為每年4萬噸碳酸鋰，預期項目投產後，將成為最低成本的碳酸鋰生產商之一。

美洲鋰業加拿大成立公司，現持有Minera Exar五成股權，贛鋒國際目前持有美洲鋰業16.8%股權。

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