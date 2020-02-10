港股直擊 即巿股評

早晨！第九日home office(公司延長咗我哋home office多一個星期)，新十五就過咗啦，補祝大家元宵節快樂！新年到依家都未返過公司(不過今日下晝會返一返去)，所以都見唔到班同事，今年嘅利是就...(放心，返得工時會派嘅，唔使咁緊張)

依家9點3分，恒指U盤進行中，就先睇咗牛熊證街貨圖先啦。今日熊證有兩層新增街貨層，最貼價位置回落至27400至27499點，呢度有相當於107張期指；而重貨區就喺27900至27999點，呢度有相當於2312張期指，叫做係熊證第五層街貨區，放到咁遠估計係市場認為大市暫時都會處於保歷加下降通道運行住先，事關保歷加通道中軸為27811點，一旦升穿，下行局勢又將進一步扭轉，搬返上去保歷加上升通道裡面之餘，依家呢個「V」型反彈幾可確認，甚至可以喺29000至29100點呢個位(即1月14日至20日嗰堆高位)打橫畫條頸線出嚟添。

至於牛證街貨方面，今日無見到有新增街貨，最貼價維持喺27000至27099點，睇返牛證街貨其實每一層都係得幾百張期指，就算係重貨區，講緊都只係得645張，睇嚟好倉資金似係打游擊多啲。

依家9點25分，恒指做完U盤，開市報27092點，跌312點。到正式開市之後，恒指跌幅好似收窄咗啲(依家9點35分報27135點，跌269點)。計一計恒指牛熊證街貨中間位，即(27099+27400)/2=27249.5點，以頭先mark底口價計，其實同中間位只差百零點，唔通個市嫌依家市場上嘅街貨唔夠，想再儲多啲先至再處理？

Well，係嘅話都無乜所謂，反正都準備業績期，今個星期有近期大熱嘅平安好醫生(01833)同埋阿里巴巴(09988)，喺大市未有大動作嘅時侯，望住啲個股先囉。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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