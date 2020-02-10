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今日 10:25 港股直擊 即巿股評

恒指曾挫359點 港視飆近一成九

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新冠肺炎疫情持續，投資者對全球經濟前景憂慮升溫，美股上周五結束連續四日升勢。港股今早低開逾三百點，暫時守住二萬七關。

恒指低開312點，報27092，曾挫359點，報27044；其後跌幅收窄，曾僅跌188點，高見27216。截至10時4分，恒指挫217點，報27186。

國企指數低開138點，報10566，現跌115點，報10590。

內地股市早段個別發展，上證指數現報2864，跌11點或0.4%。深成指微升0.15%。

「ATM」三大新經濟股受壓，阿里巴巴(09988)低開2%，報211.2元，現跌1.4%；騰訊(00700)低開1.7%，報395.6元，現跌0.7%；美團(03690)曾挫逾4%，現跌3.4%，報98.45元。

小米(01810)則逆市升0.8%，報12.94元。

平保(02318)跌1.3%，報90.35元。

恒安(01044)升4%，暫為表現最好藍籌。

海底撈(06862)早前有客人在江蘇分店內受感染，股價急跌6.1%，報30.1元。

經營HKTVmall的港視(01137)股價曾急升近一成九，創52周新高，成交活躍。公司公布1月訂單總商品交易額3.38億元，按年增長五成，並預期此增長動力將延續至整個2月。

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