港股直擊 即巿股評

新冠肺炎疫情持續，投資者對全球經濟前景憂慮升溫。市場關注內地主要廠區今日復工下疫情，預計恒指低開逾兩百點機會較大。

美股上周五由紀錄新高回落，結束連續四日升勢，三大主要指數收市全線下跌。道指最多跌322點，收報29102點，跌277點或0.94%；納指收報9520點，跌51點或0.54%。標普500指數收報3327點，跌幅0.54%。美國勞工部公布，一月份非農業就業職位增加22.5萬個，增幅多過市場預期的16萬個。總結全個星期，道指升3%；納指升4%；標指升3.2%。

個股方面，叫車平台Uber制定今年底實現盈利的目標，刺激股價急升9.5%。美國主要遊戲開發及發行商Take-Two Interactive Software，調整後的收入低於預期，股價急跌近一成二。

美國聯儲局發表報告指，新型冠狀病毒對美國經濟帶來新風險，認為疫情爆發將會衝擊中國，影響將蔓延到全球其他經濟體。據報道，國家主席習近平上周五早上與美國總統特朗普通電話，白宮發言人表示，特朗普對於中國在應對疫情的實力充滿信心。

國際油價上周五收市下跌。俄羅斯表示，需要更多時間才能承諾是否跟隨油組進一步減產，指全球石油需求仍然穩健，言論令油價下跌。紐約3月期油上周五結束兩連升，收報每桶50.32美元，跌63美仙或1.24%。總結上星期下跌2.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，接近全線下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.93元，較本港收市高0.13元；騰訊(00700)ADR收報396.44元，低5.96元；國壽(02628)ADR收報19.23元，低0.35元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報12.12元，低0.14元；中石油(00857)ADR收報3.44元，低0.06元；中石化(00386)ADR收報4.16元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.66元，低0.64元；聯通(00762)ADR收報6.82元，低0.09元；中電信(00728)ADR收報3.13元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27147，較上周五恒指收市低256點或0.95%。即月恒指夜期上日收報26985點，跌289點，低水419點。恒指收報27404點，跌89點或0.3%，四連升告終。

內地新型肺炎累積確診個案增至超過4萬宗，909人死亡，新增確診數字又較上日回升，反映疫情仍未降溫。

焦點股份

康哲藥業(00867)：日前被沽空機構殺人鯨資本狙擊，公司發出澄清公布，否認有關指控，認為是毫無根據而且具嚴重誤導性。公司回應指，自上市以來，財務報表由國際四大會計師事務所審核，並出具無保留意見審計報告，過去十幾年擁有非常健康的、良好的經營現金流。公司亦澄清，並無秘密支付主席私人公司的研發費用，亦用犠牲股東利益，為主席謀取私利。經營業務是嚴格遵守所有適用法律法規。股份申請今早復牌。

永旺(00984)：發盈警，預期截至去年12月底止年度，虧損較2018年增加1.35億元，虧損增幅約八成。

新城發展(01030)：一月實現合約銷售金額約112.04億元人民幣，按年增長2.24%。

香港電視(01137)：旗下HKTVmall在社交網站帖文指，公司在台灣以20萬美元購買口罩生產機器，三十日內交貨，不過未知外國政府會否停止機器及原材料出口， 亦未知產品能否取得認證。另外公司最新公布，1月訂單總商品交易額3.38億元，按年增長近五成。

世茂房地產(00813)：1月合約銷售額102.04億元人民幣，按年下跌一成一。