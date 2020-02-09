即巿股評 港股直擊

內地新型肺炎疫情肆虐，全國各地呼籲減少外出，大部分民眾留在家中，對方便麵需求增加，導致銷量大增，方便麵生產商日清食品(01475)，去年上半年中國業務佔總營業額近60%，疫情持續進一步推動日清銷售收入增加。

日清主要在中港兩地產銷麵條、蒸煮食品、冷凍食品、飲料及零食等產品，旗下品牌包括合味道、出前一丁、福字麵、公仔麵及公仔點心。近年集團積極豐富產品組合，推出更多口味的方便麵，亦開拓非方便麵產品，推出蔬菜汁、果汁，穀物麥片、薯片等產品，吸引不同客戶群。

日清控股股東日本日清最近公佈，截至去年12月底止，中國業務分部銷售淨額按年上升1.9%至317.66億日圓，經營溢利更急升26.4%至30.39億日圓。期內內地高增值麵市場持續擴張，以合味道品牌為主的杯麵更錄得強勁增長，加上相關成本降低，來自中國銷售溢利得以提升。上述業績並未反映最近武漢肺炎疫情的影響。

集團表示，最近方便麵銷量較去年同期高出5至6倍，由於方便麵易於儲存，現時情況下受到消費者搶購亦屬正常，為了補充市場上的貨存，集團已調整生產和配套安排，可望有更多產品投入市場。

隨著國內業務不斷擴展，日清正積極併購，擴大分銷及地域覆蓋範圍，其中於去年底收購珠海聯智科技，後者主要從事製造業務，並在珠海擁有3萬平方米的土地，集團擬投資1.8億港元興建一座生產包裝材料的新廠房，預期於明年完成，除了有效降低生產成本外，亦與現時在珠海的生產設施產生協同效應。

加強一線城市業務基礎

另外，日清在長假前夕公布，與劉峰女士訂立合作協議，雙方將成立合營公司，分別持有81%和19%權益。劉峰為大昌東峰食品總經理，而大昌東峰是上海著名日本品牌食品及飲料進口商和批發商。合營公司將於內地從事進口及銷售日本品牌食品及飲料，並計劃第二季在上海開展業務，加強在上海及其他一線城市的業務基礎，有助集團豐富於各地區的業務收入。

隨著內地大眾消費復甦，加上居民生活質量逐步提升，以及人均收入水平增加，消費升級趨勢逐漸形成，亦提高對優質產品的需求，日清前景自然可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期日清食品2019、2020及2021年每股盈利為0.255、0.302及0.338港元，給予12個月目標價7.80港元，相當於2019年預測市盈率30.9倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理