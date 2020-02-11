即巿股評 港股直擊

不少投資者都希望借鏡 2003年沙士（SARS）爆發時候的情況來預測這次新型冠狀病毒疫情的市場走勢，但過去發生的模式參考意義已大幅降低。全球市場的結構，與當日SARS爆發時的市場背景明顯有很大的差異。

今天，中國經濟規模的幾乎是2003年的10倍，就連聯儲局在上周給國會發布的半年度報告中也表示，疫情的影響給對美國和全球經濟前景帶來了新風險。

不過，在疫情消息困擾底下，美股上周四（6日）仍創新高；國內假期後復市，人行立即果斷「放水」過萬億逆回購操作，內地股市亦應聲回穩，創業板指數更迅速收復失地，再創歷史新高。由此看來，有過應對危機的經驗，沒有不問價沽貨，沒有過度情緒化的表現，取而代之就是界別輪換，或呈個別發展。

事實上，上周整體大市股份升跌比例最差的一天仍有近四成股份上升，最佳的策略仍是買強沽弱。要分別強弱的方法很簡單，升市不升的是弱勢股，跌市不跌的是強勢股。

入市的成敗關鍵是能否找出方向和時間點，並分清楚短線流向和長線趨勢的分別。例如，受限制出行以遏制疫情擴散，旅遊、娛樂、零售、酒店等行業遭遇最大的衝擊。體育用品巨頭 Nike表示由於疫情影響，已而關閉在內地約一半的自有門店，並預計將對其內地業務產生「重大影響」。而Adidas亦表示已關閉大量在華的門市，包括特許經營店。由此推敲，內地體育用品股所受打擊亦應該不遑多讓。

值得留意的是，個別的內地體育用品股的估值看起來仍然很高；就短線流向而言，一旦更多投資者不介意在目前水平鎖定利潤，隨時有可能引發跌勢加劇的可能。而可以預期，即使疫情完結了，生意也需要一段時間才能恢復，但拉長一點來看，受惠中產階級人口擴張，內地消費增長向上的長期趨勢依然未變。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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