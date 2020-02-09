今日 20:17
重要通告
港股直擊
晉安實業(02292)宣布，預期截至去年12月底止年度錄得虧損約1.85億元。2018年度則錄得盈利5054.2萬元。
該公司表示，虧損主要由於期內投資物業公允價值虧損約2.07億元。
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