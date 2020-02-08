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國泰停飛部分倫敦紐約航班

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外電報道，國泰航空(00293)表示，由於新型肺炎疫情，未來兩個月會將全網運力下調約30%；暫停包括倫敦格域機場(Gatwick Airport)、華盛頓、紐瓦克(Newark)、羅馬等航班，直至3月28日。

此外，公司亦將停飛除北京、上海、成都和廈門外所有中國內地城市的航班。

武漢肺炎疫情重創本港經濟，國泰為節省成本，公司行政總裁鄧健榮早前向全體員工宣布，將於下月起推出為期4個月的特別無薪假計劃，全體員工包括高層，可於3月1日至6月30日期間申請3周無薪假。

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