港股直擊 即巿股評

港股連升四日，上日未能企穩50天線(現處27568點)，投資者趁高獲利，港股全日吐89點，但成交縮至只有994.1億元。

北水流入略減，由昨日24.16億元，進一步下滑至23.18億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)為今日淨入最多個股，全日有9.16億元淨買，但平保(02318)有1.92億元淨沽。

科技股騰訊(00700)全日錄4.61億元淨入；美團(03690)則有2.99億元淨買；小米(01810)也有2.65億元淨流入；金軟(03888)也有1.74億元淨入；微盟(02013)、新東方在綫(01797)及中芯(00981)全日分別有9742萬、4241萬和496萬元淨買。

不過，舜宇(02382)有2.8億元淨走，為今日最多淨走個股；阿里健康(00241)也有9137萬元淨沽。

另外，李寧(02331)有1.28億元淨走；融創(01918)則有4162萬元淨賣。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、小米、中芯、融創、金山軟件、舜宇、平保及阿里健康。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、舜宇、新東方在綫、小米、騰訊、金軟、美團、微盟、融創及李寧。