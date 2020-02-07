港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數同創新高，不過已連彈四日的港股後有回吐壓力，挫逾200點後喘穩，成交縮減至不足千億。

恒指低開137點，早段跌幅曾縮至83點，見27410點全日高，之後沽壓增強，上午最多跌243點，中午跌214點，午後甫開曾挫269點，見27224點全日低，尾段喘穩，並以接近全日高位收市。恒指收報27404點，跌89點或0.3%，四連升告終。大市今日下跌股份比例為57%；上升股份比例43%。

總結全周，恒指反彈1091點或4.1%。

國企指數報10705點，跌59點或0.6%。國指全周彈464點或4.5%。

大市成交額994.08億元，為1月9日以來首次低於1000億元(不計1月24日的半日市)。

即月期指收報27274，跌108點或0.39%，低水130點。

A股反覆高收，滬指升0.33%；深成指升0.1%。評級機構標準普爾表示，新型冠狀病毒疫情爆發，對中國市民及經濟構成嚴重打擊，將中國今年本地生產總值(GDP)增長預測由5.7%下調至5%，該預測是假設疫情在3月受控。

美國道指期貨最新跌34點，報29294。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1%；中海油(00883)跌2.7%；曠視、京東及百度等傳押後來港上市，港交所(00388)跌0.9%。相反，中銀香港(02388)推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，金管局稱另有部分認可機構擬推臨時紓緩措施，本地地產及港銀靠穩，中銀香港升0.9%；恒生(00011)獲高盛升級叫買，股價升1.2%；九倉置業(01997)升1.3%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊(00700)倒升0.6%，收報402.4元創逾三周收市新高。二線科網及新經濟股續見炒作，具遠程辦公概念的金山軟件(03888)炒高9.8%，其A股科創板上市附屬金山辦公(688111.SH)也急升；金蝶(00268)升8.8%；線上教育股新東方在綫(01797)和網龍(00777)分別升15.8%和16.2%。另外，心動公司(02400)創新高，收市升10.2%；微盟(02013)升6.1%；魯大師(03601)飆9.7%；火幣科技(01611)飆17.9%。硬件股方面，京信通信(02342)及摩比(00947)因其主要客戶諾基亞(NOK)上季業績好過預期，分別升6.3%和3.8%。TCL電子(01070)盈喜，料去年多賺逾1.2倍，股價飆14.8%。摩通料中國首季智能手機銷量跌逾兩成，手機股續落後，舜宇(02382)挫3.6%；瑞聲(02018)跌1.6%；比亞迪電子(00285)插4%。

醫藥股：石藥(01093)升0.3%，全周飆升12.3%為藍籌升幅王；阿里健康(00241)逾80億收購天貓平台藥品業務，股價創4年半高，收市升4%；康寧傑瑞(09966)附屬通過歐盟品質受權人現場檢查，收市升4.1%。另外，藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、康希諾生物(06185)和康龍化成(03759)創新高。抗疫概念方面，海王英特龍(08329)附屬藥品獲納入武肺診療方案，飆1.36倍；泰凌醫藥(01011)彈11.1%。

內房股：普遍跑輸大市，中海外(00688)1月合約銷售跌18％，收跌1.8%；華潤置地(01109)跌2%；恒大(03333)跌1.2%；融創中國(01918)跌2%；世房(00813)跌2.1%；奧園(03883)挫3.1%。

燃氣股：市場續憂疫情影響工業生產的燃氣需求，新奧能源(02688)挫半成；中燃氣(00384)跌2.8%；潤燃(01193)挫2.3%；新天綠色能源(00956)跌1.4%；昆能(00135)跌2.2%。

焦點股份

圓通速遞(06123)：股價急吐10.7%。集團發盈警，預料截至去年底止，全年純利減少約70%，2018年度同期盈利1.04億元。

新濠國際(00200)：股價挫2.5%，集團附屬新濠博亞娛樂暫停對澳洲皇冠度假第二輪入股計劃。

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