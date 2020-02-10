即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問：「物管股又有大量資金湧入，請介紹值博率最高的一隻，感激！」

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「物管股在之前一輪大市反彈中跑出，因投資者在內地經濟受疫情影響下，希望尋找業務穩定的行業。一些背靠大型內房股的物管股，由於持續獲內房母公司注入項目，未來兩、三年的盈利及營業額料可保持不俗增長。不過，行內龍頭碧桂園服務(06098)去年累積升幅已不少，估值經已偏高，加上對於母公司長期注入旗下項目的預期已相當程度獲市場反映，故該股值博率未必佳。雅生活服務(03319)相對而言是較佳選擇，該股仍處於增長期，去年完成一宗大型收購後，料可帶動其市場份額增加一倍，連同收購的其他協同效應，今年盈利增長料達三成以上，故中期仍可看好。投資者可待其股價回落至約28.5元左右時吸納，今年目標價約35元。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「內地疫情肆虐，物業管理受影響相對較少，加上內地居民對衞生環境要求提升，物管股的增值服務需求有望增加，故近期跌浪中表現硬淨，後市有望繼續破頂。在具一定規模的物管股中，筆者一向較看好雅生活服務，主因該股背靠雅居樂(03383)及綠地控股，實施雙品牌的發展戰略，可續承接來自兩大股東的管理面積，擁有其獨特優勢；而雅生活服務現價2019年預測市盈率31.9倍，相對同業如中海物業(02669)的114倍、碧桂園服務的46.2倍及永升生活(01995)的45.6倍，估值相對吸引，故後市仍具值博空間。建議閣下可吼股價回調至29港元先下一注，若跌近50天線(約27.75港元)，則可再加一注。」

尹德政 信報高級分析員

「筆者專欄《環宇搜股》建議棄「ATM」改投「APP」，最尾的P便是Property Management，即物管股。看好物管股原因是內地疫情處處，但管理費依然要繳納，加上內地物管龍頭市佔率下足5%，意味行業整合空間大，亦即是大型物管股有收購機會。物管股中，母公司為內房企業的股份絶對有優勢，原因是新樓落成後，物業管理會交由同系公司接管，也即是每年新增管理面積有保證，其中較為最好碧桂園服務，因有碧桂園(02007)支持，加上三供一業(即供水、供電、供熱及物業管理)潛力大，現價買入，一旦突破歷史高位29.95元，目標睇35元，穿50天線(現處26.8元)止蝕。」

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