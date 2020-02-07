港股直擊 即巿股評

在幾何級數資訊年代下，既難以消化也容易走漏眼，新節目【一周兩件】精選未來一周兩件大事。

第一集預告2月9日至15日之間兩件大事：「重磅5G手機發表」和「阿里巴巴(09988)2月12日公布上市後首份季度業績」。