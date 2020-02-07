即巿股評 港股直擊

由於美國就業數據好過預期，加上中國已落實於稍後時間，減去750億美元美國進品商品關稅，亦有消息指已有藥物對治療武漢肺炎功效顯著，喺研發預防疫苗上亦見重大突破……嘩!! 一時間幾個利好消息，令美股三大指數齊創新高。至於港股呢邊反彈咗四個交易日之後，今早隨A股回吐，暫時仍穩守於10日線(27037點)及100日線(27109點)之上。

恒指低開137點，其後跌幅曾收窄至83點，見半日高位27410點，可惜A股腳軟，港股沽壓增加，盤中最多跌243點，見27249點半日低位。恒指中午報收27279點，跌214點；國指則跌106點，報收10658點。

重磅藍等股個別發展，騰訊(00700)果然400元係短期頂部，今日最高399.8元，又係唔過400元，睇嚟馬化騰個減持價，成為南非價後另一阻力位。本來今年大量中概股回歸，港交所(00388)應該發過豬頭，肥過鼠年，奈何一場肺炎疫情，令唔少巨無霸中概股如京東、百度等都要押後回歸計劃，港交所半日跌1.7%，小心265元呢個位最好守住，不容有失。中銀香港(02388) 推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，金管局稱另有部分認可機構擬推臨時紓緩措施，本地銀行股及地產股靠穩，真心唔明點都有得做炒作藉口。講真今年香港經濟表現凍過水，傳統行業無啖好食，地產同銀行股難有作為，今日純粹係死貓彈住先。

科網股及新經濟股幾時都係跑贏大市，今日主力炒二線嘅科抖股同科網股。由於要嚴控疫情，令home office數目增加，金山軟件(03888)具有遠程辧公概念，半日急升近一成。口痕友講笑，金山旗下防毒軟件聞名，唔係有人傻到以為防毒軟件可以預防武漢肺炎狂掃貨，大大刺激金山軟件銷情。其他二線科網股都有唔錯表現，科網股呢個板塊，睇嚟可以長期跑贏大市。不過手設股表現麻麻，一對重磅孖寶舜宇(02382)更瑞聲(02018)半日分別跌2.9%及1.5%。

之前阿Man推介過嘅阿里健康(00241)以逾80億併天貓平台藥品業務，話咗錢途無可限量，股價今日創四年半新高，但高開低走，未能企穩12元，可能回吐係時候。其他醫藥股唔少都出現高開之後出現無以為繼狀況，追貨與否見仁見智。

睇嚟個市急挫急彈後，或步入區間移動走勢，下面26500水平有不俗支持，至於上面27500點暫未見好消息可帶動突破，暫時炒住高低位先，講嚟講去都係建議候低吸AMT。