今日 13:28
港股直擊
香港財經
即巿股評
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，港股27500至27800點有較大阻力，預計經本輪反彈後，恒指本月內將調整至27000點。他續指，疫情令內地消費者消費習慣改變，看好軟件股、電商股及紙巾股。
中銀帶頭抗疫 樓按還息不還本
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咁都唔算燈?
畢老林
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許懿清中醫師｜ 信健康
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