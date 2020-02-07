港股直擊 香港財經 即巿股評

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，港股27500至27800點有較大阻力，預計經本輪反彈後，恒指本月內將調整至27000點。他續指，疫情令內地消費者消費習慣改變，看好軟件股、電商股及紙巾股。