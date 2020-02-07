港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數同創新高，不過港股連彈四日累飆1181點後，今早隨A股回吐。

恒指低開137點，早段跌幅曾縮至83點，見27410點半日高，之後沽壓增強，最多跌243點，見27249點半日低。恒指中午收報27279點，跌214點或0.8%，大市成交額528.4億元。

國企指數報10658點，跌106點或1%。

A股亦回軟，滬指半日跌0.59%；深成指跌0.87%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.8%；友邦(01299)跌1.4%；中海油(00883)跌2.4%；曠視、京東及百度等傳押後來港上市，港交所(00388)挫1.7%。相反，中銀香港(02388)推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，金管局稱另有部分認可機構擬推臨時紓緩措施，本地產及港銀靠穩，中銀香港升0.8%；恒生(00011)獲高盛升級叫買，股價升0.6%；九倉置業(01997)升1.2%。

焦點板塊

科技股：二線科網及新經濟股續見炒作，具遠程辦公概念的金山軟件(03888)炒高9.7%，其A股科創板上市附屬金山辦公(688111.SH)也急升；金蝶(00268)升7.8%；線上教育股新東方在綫(01797)和網龍(00777)分別升10.7%和17.6%。另外，心動公司(02400)創新高，半日升5.7%；微盟(02013)升6.5%；魯大師(03601)飆8.2%。硬件股方面，京信通信(02342)及摩比(00947)因其主要客戶諾基亞(NOK)上季業績好過預期，半日分別升7%和2.8%。TCL電子(01070)盈喜，料去年多賺逾1.2倍，半日飆13.2%。手機股續落後，舜宇(02382)跌2.9%；瑞聲(02018)跌1.5%。

醫藥股：阿里健康(00241)逾80億併天貓平台藥品業務，股價創4年半高，半日微升0.7%；康寧傑瑞(09966)附屬通過歐盟品質受權人現場檢查，半日升5.3%。另外，藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、康希諾生物(06185)和康龍化成(03759)創新高。抗疫概念方面，創海王英特龍(08329)附屬藥品獲納入武肺診療方案，半日飆1.3倍，見0.7元，現升77%，成交額1030萬元；泰凌醫藥(01011)彈17.5%。

焦點股份

圓通速遞(06123)：半日急吐10.7%。集團發盈警，預料截至去年底止，全年純利減少約70%，2018年度同期盈利1.04億元。

新濠國際(00200)：半日挫2.6%，集團附屬新濠博亞娛樂暫停對澳洲皇冠度假第二輪入股計劃。

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