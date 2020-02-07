港股直擊 即巿股評

嚟到第八日home office，如無意外，下個星期一(2月10日)就要 返工，不過，今朝起身見到日本新增個案忽然急升至有86宗，當中有大部份係嚟自嗰條郵輪，困獸鬥就更係易中啦，最怕係社區大爆發啫。

依家9點50分，電視就更係開住我家老爺至愛嘅彭晴啦，噚日已經發現新聞台出咗個新嘅L shape嘅版面，loop住顯示武漢肺炎最新數字同訊息，搞到我無得好似平時咁，抬高個頭等一等就可以見到恒指粒數，Well，呢個時侯就更係武漢肺炎緊要過條恒指啦。

電視無就開住個圖係咁reload睇最新粒數(我都唔係用streaming報價咁豪架！)恒指依家做緊27284點，跌209點。日線圖上噚日下半場恒指爆升多200點後，一度踩過上條50天線，今日見一粒細細嘅陰燭，企喺噚日支陽燭中間，啱呀，假設呢個格局不變，佢就係「身懷六甲」，可惜喺呢啲中間位出現，impact唔大。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，見到今日有多四層新增牛證街貨，最貼價上到27000至27999點，呢度有相當於230張期指。至於熊證方面，噚日被大市殺咗幾層之後，今日最貼價層回升至27600至27699點，呢度有相當於261張期指。重新計多次牛熊街貨中間位，即(27600+27099)/2=27349.5點，同頭先mark低嗰口價只係相差64點左右，換言之其實恒指依家同牛熊街貨中間價其實好近。

咁當然啦，用目前嘅牛熊街貨圖睇，點秤都係熊證街貨量多於牛證(以最近四至五層計)，但會唔會話個市就企喺中間呢個位唔多郁，就係等大家「買定離手」，到下個星期先再向重貨嚟殺過？唔排除有呢個可能，因為之前都見過。

指數無嘢好玩就更係向個股埋手啦，開到騰訊(00700)日線圖時，咁得意嘅，一睇就睇到「平頂」出現，仲要係喺$400前呢啲關口位，SlowSTC(14,3)就上到6X至7X呢個位置，唔算超買住，但可能今日個市下行，騰訊咁重磅就當然隨市下行，所以連條SlowSTC(14,3)都頭耷耷。

$400呢個位對騰訊嚟講真係咁難過？都未必，之前都破過一次，只係好快就企唔穩，然後再生咗條「下降通道」，只係呢期大市回升，佢借勢再上，上試多次$400呢個關啫，bookmark住先，因為如果上得到$400，短線可以此為支持；但相反上唔到嘅話，咁「平頂」確認，淡倉接力。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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