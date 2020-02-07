即巿股評 港股直擊

筆者上周提到，港股尚未跌夠，並指出大市應跌至25800點至26000點才見底。從過去一周可見，恒指現貨跌至26145點便見底，然而即月期指卻於上周五晚即1月31日夜期時段跌至25880點，與筆者預計的最低點相當吻合，而當晚剛好亦是即月期指本月低位，繼而觸發了近日報復式反彈。港股今輪反彈的力度非同小可，短短四個交易日便從低位26145點回升至最高27608點，幅度高達5.6%或1463點。

值得注意的是，恒指從1月高位29174點跌至2月低位26145點，累積跌幅為10.4%或3029點，換句話說，港股是次反彈已達到先前跌幅48%，以超賣反彈來看，相信已相當夠數。從另一個技術指標來看，投資者可留意1月29日留下的下跌裂口27774點，以周四高位27608點比較，距離完成回補裂口不足200點，相信今次未能觸及下跌裂口，便完成了是次反彈。

藍絲撐政府要撐到底

筆者上周文章已率先分享了市民的盲搶行為，並認為在盲搶情況下，香港電視(01137)及日清食品(01475)股價可看高一線。過去一周，港視及日清食品股價累升20.9%及11.1%，再一次引證筆者的推介具先見之明，否則亦不會有那麼多所謂專家執筆者口水尾了。一周過去，盲搶行為開始有昇華跡象，相信大家亦留意到，廁紙、面紙、衞生巾及蒸餾水已成為第二輪被搶購對象。

香港人的盲搶行為，其實已清清楚楚向香港政府投下不信任票。最令筆者感到啼笑皆非的是，兩個月前才瞓身撐政府的藍絲朋友，兩個月前才說要移居到大灣區的藍絲朋友，兩個月前才說黑衣暴徒破壞香港法治的藍絲朋友，今時今日竟然對香港政府應對疫情的措施表示不滿，完完全全貫徹了藍絲朋友一切以利益行先的思維方式，筆者實在萬分拜服。藍絲呀藍絲，你們是最沒有資格表達不滿的啊！

筆者實在不明白，既然藍絲能那麼是非不分地愛國愛港，為何不上前線做救援，挺身而出協助醫護人員嘛！愛國愛港的你知道嗎，武漢火神山醫院十日便完工了，現在最缺的就是你們這些愛國愛港陣營的朋友去當地做義工，國家一定不會忘記你的，萬一不幸因疫情而陣亡，北京八寶山革命公墓一定會為你預留一席位。希望所有藍絲朋友記得，香港政府有今時今日的水平，是你們一路走來埋沒良知盲撐政府種下的果，你們應該開心才是的呀！

盲撐的請繼續盲撐，盲搶的仍會繼續盲搶，從食品到紙巾到M巾，下一波要搶的可能是嬰兒紙尿片了。按照盲搶移動路徑推測，恒安(01044)將會是「盲搶真正受惠股」。恒安業務主要分為四部份，分別是衛生巾、一次性紙尿褲、紙巾及其他，四者分佔集團總收益28.5%、7%、50.7%及13.8%。值得注意的是，恒安的衞生巾產品毛利率極高，達到70.3%，著名品牌為「安樂」。

候10天20天線吸納

至於紙巾產品，較為人所共知的系列包括「心相印」，在電商銷售增長及造紙原料木漿價格於2019年上半年起回落的情況下，該分部毛利率從2018年6月底止半年的19.2%，大幅回升至2019年6月底上半年的25%。恒安早前已表明，當木漿價格高企時，產品大致可維持穩定價格。在成本下降而銷量增加情況下，此部份的預期收益將會顯著提升。

恒安業務相對國際化，先於2017年入股馬來西亞紙尿褲、衞生巾和紙巾產品生產商皇城集團，其後在2018年4月於芬蘭庫奧皮奧建造紙漿廠，預計北部經漂白軟木硫酸鹽牛皮紙漿年產能約120萬噸；再者，恒安在俄羅斯投資的紙尿褲廠房已於去年6月投產，加上在2018年4月在芬蘭建造紙漿廠，反映恒安國際戰略相對完善。投資者可待其回調至10天及20天線吸納，年內以70元作目標。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產