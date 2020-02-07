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【異動股】哮喘藥獲批件 石四藥曾揚2.7%

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石四藥(02005)治療支氣管哮喘已取得註冊批件，股價今早逆市造好，一度高見7.61元，揚2.7%，新造7.52元，仍升1.3%，成交金額2.37億元。

集團公布，已取得國家藥品監督管理局，有關多索茶碱注射液(10ml: 0.1g)聚丙烯安瓿包裝的藥品生產註冊批件。多索茶碱主要用於治療支氣管哮喘、慢性喘息性支氣管炎及其他支氣管痙孿引起的呼吸困難。

至於中生製藥(01177)跌0.9%；石藥(01093)無升跌。

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