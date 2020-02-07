重要通告 港股直擊

阿里健康(00241)宣布，以80.75億元代價收購大股東阿里巴巴(09988)之間接全資離岸控股公司Ali JK ZNS Limited，將透過發行8.61億股對價股份支付，佔公司擴大後股本6.68%，發行價為每股9.38元，較昨日收市價11.62元折讓19.3%。

阿里健康是次所收購的公司，其業務是在天貓平台銷售目標產品及服務，包括藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械、成人用品、保健用品、醫療及健康服務，以及目標藍帽子保健食品，而建立之所有商家關係；及管理目標商家關係時所建立的相關營銷及運營人員之僱傭關係。

截至去年3月底止財政年度，目標業務產生總商品交易額約95.75億元人民幣，並擁有約3580萬名年度活躍買家。於2020年1月31日，目標業務擁有逾530名目標商家獲天貓主體及淘寶中國授權在天貓平台銷售目標產品及服務。

公司相信，收購目標業務將能夠進一步確保公司發展為阿里巴巴集團旗下唯一的大健康旗艦平台；可以將更廣泛的電商商家納入到醫藥保健線上社群從而豐富生態，並與公司醫藥電商業務、互聯網醫療、智慧醫療及產品追溯平台這四大業務板塊形成有機互補，以及獲得更穩定的可持續收入增長。

另外，淘寶控股與公司訂立軟件服務框架協議。淘寶及其附屬公司將就目標產品及服務向公司提供有關天貓平台運營的基礎設施技術支援，並收取天貓軟件服務費。截至2021年、2022年及2023年3月底止財政年度各年，應付淘寶之費用之建議年度上限分別為2.62億、4.64億及7.99億元人民幣。