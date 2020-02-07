港股直擊 即巿股評

美股連升第四日造好，三大指數齊創新高。不過港股連升四日後，今早有回吐壓力。

道指收市報29379點，升88點或0.30%；標指漲0.33%，納指上揚0.67%。

美國聯邦航空管理局(FAA)局長迪克森(Steve Dickson) 預期波音737 MAX可在數周內批准試飛，又指波音作出的修正將會獲得國際航空管理機構認同，並批准737 MAX重新投入服務，波音抽高3.6%，微軟及蘋果分別攀升2%和1.1%。Twitter上季盈利按年跌53.48%，但收入首次破10億美元關，股價飆升15%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，報20.2萬，為9個月來最少，數據勝估計。4周移動平均數跌至21.175萬，反映勞工市場穩健。

美國財長努欽重申，在第二階段貿易協議，美國或再下調對中國加徵的關稅，不認為中國在履行協議承諾上有問題。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.61元，較本港收市低0.29元；騰訊(00700)ADR收報399.25元，低0.75元；國壽(02628)ADR收報19.43元，低0.29元；中海油(00883)ADR收報12.4元，低0.2元；中石油(00857)ADR收報3.49元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報4.23元，低0.04元；中移動(00941)ADR收報66.93元，低0.22元；聯通(00762)ADR收報6.81元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.13元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27326點，較港低167點。夜市期指收報27295點，較昨日恒指收市低水199點。恒指昨收報27493點，升706點或2.6%，連升4日累飆1181點或4.5%，收市重上10天線(約27143)和100天線(約27107)，盤中更一度收復50天線(約27551)

國家衞健委公布，昨日新型冠狀病毒確診病例新增3143宗，為連續第二日新增個案減少。累計宗數增加至3.12萬宗，死亡人數升至636名。

人民銀行據報將確保首季辦理再貼現累計不低於100億人民幣，全年不低於300億，其中逾80%支持中小微企業。

中銀香港(02388)因應目前抗疫防疫的需要，推出抗疫防疫五項金融服務支持措施，包括提供物業按揭貸款「還息不還本」安排。本港金管局稱，獲部分認可機構通知擬向客戶推臨時紓緩措施；滙豐稱與客戶緊密溝通，了解其財務所需；渣打香港研推紓困方案。

焦點股份

港交所(00388)：本來盛傳農曆新年後啟動招股的曠視科技，傳上市進程已因疫情而暫緩；至於在美上市的中概股，如京東及百度，原本有意首季來港第二上市，亦因疫情不明朗而可能押後。

中海外(00688 ):公布，集團1月合約物業銷售金額約202.76億元人民幣，按年下跌17.9%。

新濠國際(00200)：附屬新濠博亞娛樂暫停對澳洲皇冠度假第二輪入股計劃。

圓通速遞(06123)：料全年純利減少約70%。

綠城中國(03900)：1月綠城集團取得合同銷售金額約50億元(人民幣．下同)，按年增長13.64%；其中歸屬於集團的權益金額約29億元，按年上升16%。

宏華集團(00196)：附屬公司近日完成長寧區塊頁岩氣壓裂工程服務首期項目3口井壓裂工作，累計壓裂67段。

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