即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後，早段向好。中國國務院關稅稅則委員會在中午宣布，調低對原產於美國大約750億美元進口商品加徵的關稅稅率。在2月14日1時01分開始，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%，已加徵5%關稅的商品，調整稅率至2.5%。除了以上措施外，其他對美國加徵關稅措施會繼續按規定執行，並繼續開展對美國加徵關稅商品排除工作。消息利好港股表現，恒指午後進一步造好，全日波幅578點。恒指收報27493點，升706點或2.64%，成交金額1317.26億元。國指收報10764點，升270點或2.58%；上證收報2866點，升48點或1.72%。港股走勢優於A股。

恒指最高升至27608.22點，創1月29日以來高位，並以陽燭收市。指數升穿100 SMA及200 SMA，惟收市水平未能上破50 SMA。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份1197隻，下跌557隻，整體市況向好。

內地媒體引述香港一間金融機構知情人士指，內地人臉識別公司曠視科技原本計劃本月初招股，但因疫情所累暫緩上市申請；在美國上市的中概股京東和百度，本身有意於今年首季來港上市，但因疫情仍然在不明朗階段，或會押後回流計劃。料消息對港交所(00388) 或會有負面影響，以致其他金融服務股。

TCL電子(01070)發盈喜，預料2019財年的股東應佔溢利同比錄得不低於120%的顯著增幅，原因包括： (i) TCL品牌電視機整體毛利率提升； (ii) TCL品牌電視機海外市場銷售規模及經營業績均大幅提升； (iii) 全球互聯網業務規模持續擴大、盈利能力顯著增強，增厚淨利潤；及 (iv) 持有深圳市雷鳥網絡科技有限公司44.44%股權經重新計量其公允價值至收購日期而錄得的一次性重大非經營性收益約7.9億港元。

美國上周新申領失業救濟人數減少1.5萬人，跌至20.2萬人，少過市場預期，並創9個月新低，另方面，中國主動調低美國進的關稅，都成為利好美股三大指數的因素。不過，夜期及ADR下跌，料恆指經過昨天急升後，全出現獲利回吐，支持參考為100 SMA (約27111)。

個股

信和置業(00083)的主要業務為從事物業、物業管理及其他服務，酒店經營、證券投資及財務。

集團在2019年6月底止財年錄得股東應佔溢利為69.15億。撇除出售位於成都的信和•御龍山物業發展項目80%股權的一次性收益，股東應佔溢利為75.8億元。在撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利為46.71億元。集團業績較去年倒退。

集團近日走勢向淡，近日股價在金融科技系統出現搏反彈信號。股份上日收報10.8元，市盈率10.47倍，周息率5.093%。