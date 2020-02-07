即巿股評 港股直擊

雖然去年本港面對多項不確定因素，最終在2019年恆指仍累升超過2,300點，升幅超過9.00%；港交所亦在新股上市安排表現卓越，於2019年在上市數目和集資額均獲得全球第一。至於踏入鼠年僅第三個交易日，便有兩隻股份搶閘進行招股，而按行業前景、資產規模和盈利表現作衡量，認為富石金融(02263) 值得留意。集團是一家香港的金融服務供應商，主要從事提供證券交易服務 (包括經紀服務及保證金融資服務) 以及配售及包銷服務。集團亦從向客戶提供月度研究報告及投資顧問服務。

盈利往績表現不俗

集團正時透過營運附屬公司佳富達證券向客戶提供服務，佳富達證券為可於香港從事第1 類 (證券交易)、第4類 (就證券提供意見) 及第9類 (資產管理) 受規管活動的證監會持牌法團。截至2017至2019年3月底之三個完整財政年度，股東應佔溢利分別約1363萬、3303萬和3778萬港元，相對2017/18和2018/19年度是增長1.42倍和14.39%。而截至2018和2019年7月底之財年首四個月溢利約612萬元和1149萬元，增長87.73%，觀乎盈利表現不俗，暫看具備中長線投資價值。

特別受到市場關注

截至2月3日為招股第二日，孖展認購金額約5.33億元，相對公開發售認購金額上限為1,500萬元，認購率為35.56倍，經已多於觸發配售部分回撥機制啟動門檻15倍，相對同樣是招股第二日的澳達控股(09929) 孖展認購率只有0.56倍，以及同日為孖展截止認購的大喜屋集團(06813) 孖展認購率亦只有0.80倍，兩者都未獲足部認購，反映富石金融於新股之中特別受到市場關注。此股的招股價介乎0.50至0.60元，為「毫股」定位，筆者留意自去年7月以來主板毫股新股並見公開發售認購率超過50倍的實屬罕見。

參考四股首日表現

只有四隻股份，就是去年10月18日、11月13日、11月21日和今年1月16日上市的高陞集團控股(01283)、SPROCOMM INTEL(01401)、華記環球集團(02296) 和新石文化(01740)，上市首日高位較上市價分別高出36.99%、52.00%、36.00%和1.04倍。其中SPROCOMM INTEL和新石文化的招股價為0.50至0.60元和0.50至0.74元，與富石金融的招股價接近，認為兩股上市首日的股價表現參考性較高，初步認為股價高位可望超出上市價五成或以上。此外，根據截至2019年7月底的資產淨值約2.00億元，以發行股數10億股計出股本為100萬元，集資淨額會計入賬介乎約9,776萬至1.22億元，企業價值為2.99億至3.23億元。

連同主板上市「殼價」普遍不少於5.00億元之定位，相對上述發行股數，計出每股合理值介乎0.80至0.83元，較招股價為0.50至0.60元產生潛在升幅為60.00%至38.33%，由於均在三成以上，反映招股價定位偏低。此股每手買賣單位為10,000股，以招股價上限0.60元計出認購成本為6,000元，因高於3,000元，可見這是進場門檻偏高的股份初步目標價為上市價高30%至40%；買入價下跌30%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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