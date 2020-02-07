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今日 08:19 即巿股評 港股直擊

【個股分析】阿里巴巴分注吸納

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昨日港股大幅反彈，恒指上升706點或2.58%，收報27493點，內地A股同樣造好，上證綜合指數升48點或1.72%，收報2866點; 深證成份指數升295點或2.87%，收報10601點。

兩地股市同時造好，市場有傳抗病毒藥物Remdesivir已經完成臨床試驗的註冊審批工作，首批新型冠狀病毒感染的761肺炎患者，5日開始接受用藥，但筆者認為疫情對經濟的影響仍會逐漸在股市反映出來，近日的升市屬「挾倉」居多，恒指27800點屬短期阻力，故建議近日仍維持候低吸納優質股的策略，不宜高追。

選股方面，建議可留意阿里巴巴(09988)，踏入5G時代，大家也把焦點投放在手機股之上，但其實阿里巴巴也屬5G受惠股，其發展的雲端業務屬後5G時代的重點，目前阿里巴巴的雲端業務，市佔率已屬中國首位，全球的對手便剩下阿馬遜、Google及微軟，雖業務仍屬虧損階段，但相信未來很快會為阿里巴巴提供盈利，同時會在未來成為盈利增長的主要動力。

其股價在疫情爆發初期，港股沽壓最大的時間裏仍守穩在200元以上，反映這水平有強大支持，近兩天的支持位則在214元，建議可分批吸納此股，在股價回落至214元買入第一注，若再度回落至200元可買入第二注，中線目標230元，跌穿198元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

 

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